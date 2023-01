Kandydat na trenera zdradził, czy dzwonił do niego Kulesza. To wiele wyjaśnia

Reprezentacja Polski wciąż pozostaje bez trenera, ale wiele wskazuje na to, że już wkrótce PZPN ogłosi nazwisko nowego selekcjonera. Zgodnie z zapowiedziami Cezarego Kuleszy będzie to prawdopodobnie zagraniczny szkoleniowiec, chociaż w gronie kandydatów do poprowadzenia kadry wymieniano też Polaków, w tym Jana Urbana. Sam zainteresowany zdradził, czy kontaktował się z nim prezes federacji.