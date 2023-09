Kandydat na selekcjonera kadry zabrał głos. Kluczowy dokument podpisał wcześniej

Wszystkich trzyma w szachu data 24 września . Do tego dnia zawodnicy muszą otrzymać powołania na październikowe mecze eliminacji Euro 2024. To oznacza, że nazwisko nowego selekcjonera musimy poznać najpóźniej w przyszłym tygodniu .

Panuje przekonanie, że tym razem kadra nie zostanie powierzona obcokrajowcowi . W gronie kandydatów znalazł się jednak jeden wyjątek. To Kosta Runjaić , który w Ekstraklasie pracuje od 2017 roku i doskonale zna realia polskiego futbolu. Obecnie odpowiada za wyniki Legii Warszawa .

Runjaić zapytany o posadę selekcjonera reprezentacji Polski. "Takie spekulacje są męczące"

Prezes Cezary Kulesza nie wykluczył Runjaicia z grupy pretendentów . Ale wszystko wskazuje, że... znaczy to bardzo niewiele lub zgoła nic. Głos w tej sprawie zabrał właśnie główny zainteresowany .

- W ostatnim czasie mało obcuję z mediami. Dziś dotarła do mnie informacja, że moje nazwisko pojawia się na giełdzie jako potencjalnego kandydata do objęcia polskiej kadry. Takie spekulacje są męczące dla kogoś, kto jest ich przedmiotem, więc nie wypowiadam się na ten temat. Ludzie odpowiedzialni za wybór nowego selekcjonera powinni pracować w spokoju. Ze mną nikt się nie kontaktował i nikt do mnie nie dzwonił - oznajmił niemiecki szkoleniowiec na konferencji prasowej przed ligowym meczem z Piastem Gliwice.