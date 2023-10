Kamil Grosicki zdradził, jakie ma marzenie. Do celu brakuje mu już niedużo

Kamil Grosicki powoli zbliża się do końca swojej reprezentacyjnej kariery, ale wciąż jest w kadrze na tyle ważną postacią, że otrzymuje powołania od kolejnych selekcjonerów. Popularny "Grosik" nie kryje, że nie zamierza jeszcze mówić ostatniego słowa i chce grać w drużynie narodowej tak długo, jak to tylko będzie możliwe. Piłkarz postawił przed sobą szczególny cel - chciałby dociągnąć do stu meczów w reprezentacji.