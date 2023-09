Kamil Grosicki zabrał głos w sprawie reprezentacji. Padły bardzo ważne słowa

Kamil to mój przyjaciel, nawet nasze rodziny spędzają razem wakacje. Od 15 lat gramy w reprezentacji. Wiem, czym jest reprezentacja dla Kamila, tak jak wiem, czym jest dla mnie. Rocznik 1988 jeszcze się nie poddaje. Chcemy walczyć i musimy robić wszystko, żeby do tej reprezentacji się znowu dostać. Wszystko zależy od trenera. Widziałem wywiad z Kamilem, gdzie mówił, że jest w gotowości i chce do reprezentacji wrócić

~ powiedział Kamil Grosicki.