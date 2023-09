Kamil Grosicki szczery do bólu. "Każde zgrupowanie może być ostatnim"

W niedzielę oczy Polaków zwrócone były na Air Albania Stadium , gdzie "Biało-Czerwoni" zmierzyli się z Albańczykami w eliminacjach do Euro 2024 . Niestety był to kolejny zakończony porażką mecz w wykonaniu podopiecznych Fernando Santosa. Portugalski szkoleniowiec tego dnia po raz kolejny postanowił nieco poeksperymentować, decydując się na dość nietypowe ustawienie. Po raz kolejny też nie dał szansy debiutantom , a postawił na "bardziej doświadczonych już zawodników", którzy na swoim koncie mieli już wcześniej występy w reprezentacji.

Santos po meczu z Albanią: Nie ma sensu wracać do tej kwestii, nie podam się do dymisji

Kamil Grosicki szczerze o swojej roli w kadrze. "Bez względu na to ile gram, jestem dumny z tego, że mogę reprezentować nasz kraj"

Po blisko rocznej przerwie do kadry narodowej wrócił Kamil Grosicki. W meczu z Albanią "Grosik" wszedł na boisko w drugiej połowie, jednak nie do końca mógł się odnaleźć. Nikogo nie powinno to jednak dziwić - obecna drużyna nie jest już bowiem tą samą, którą pamiętał Kamil Grosicki. Jak przyznał w rozmowie z "Faktem", w szatni "Biało-Czerwonych" doszło do sporym zmian.