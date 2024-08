Kamil Grabara pominięty przez Probierza, mocne słowa. "Ciężki charakter"

Udane rozpoczęcie sezonu przez Grabarę bez znaczenia. Powołania nie otrzymał

Kamil Grabara na dobre zadomowił się już w seniorskim futbolu po tym, jak trzy lata temu opuścił akademię Liverpool FC. Ostatnie sezony spędził, broniąc barw FC Kopenhaga. W Danii świetnie się sprawdził, a zwłaszcza kampania 2023/2024 była w jego wykonaniu imponująca. Rozegrał w jej trakcie 50 spotkań - z czego osiem w Lidze Mistrzów - 17-krotnie zachowując czyste konto. Choć nie udało mu się doprowadzić zespołu do kolejnych trofeów (wcześniej wywalczył dwa mistrzostwa oraz Puchar Danii) zrozumiał, że musi postawić kolejny krok. VfL Wolfsburg zapłacił za niego 13,5 milionów euro i wszystko wskazuje na to, że Niemcy przeprowadzili przemyślaną inwestycję .

Polak od początku bieżącego sezonu jest podstawowym zawodnikiem "Wilków". W miniony weekend zadebiutował w Bundeslidze, a choć jego drużyna przegrała z Bayernem Monachium (2:3), on sam zebrał bardzo dobre recenzje. Dodając do tego fakt, iż Wojciech Szczęsny zakończył karierę, wydawało się jasne, że 25-latek może liczyć na powołanie do reprezentacji Polski. Do tej pory rozegrał dla biało-czerwonych zaledwie jedno spotkanie. Michał Probierz miał jednak inne plany. Na liście powołanych, opublikowanej we wtorek, znaleźli się dobrze znani Łukasz Skorupski, Marcin Bułka i Łukasz Skorupski. Największe zaskoczenie wzbudziło jednak nazwisko golkipera Lecha Poznań, Bartosza Mrozka. Nie ulega wątpliwości, że Grabara ma wyższy status w światowym futbolu.