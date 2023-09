"Spędziłem w tej kadrze już 13 lat i mam nadzieję, że jeszcze trochę spędzę. Chciałbym pomóc drużynie w tak ciężkich chwilach jak teraz . To jest moje marzenie i będę robił wszystko, żeby do tej reprezentacji wrócić" - przyznał Glik w rozmowie z TVP Sport.

Reprezentacja Polski. Kamil Glik ma taką receptę

To osoba, która latami pracy w różnych warunkach i na różnych stanowiskach sobie na tę funkcję zapracowała. Oczywiście, reprezentacja jest zawsze ciężkim terenem, nie jest to łatwe, ale ma wszystko, żeby sobie poradzić. Stoi za nim doświadczenie klubowe i to z reprezentacją U-21

Jako doświadczony piłkarz, który przecież w karierze był mistrzem Francji z AS Monaco , grał także z tym zespołem w półfinale Ligi Mistrzów, wiele sezonów spędził we Włoszech, może pokusić się o receptę na bolączki reprezentacji Polski.

"Musimy wrócić do tego, co zawsze nam dobrze wychodziło, czyli dobra gra w obronie, gra z kontry i stałe fragmenty gry. Z tego słynęła przez ostatnie lata nasza reprezentacja. Trzeba zrobić krok do tyłu i wrócić do - ja to nazywam - ustawień fabrycznych" - przyznał Glik dla TVP Sport.