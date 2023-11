Kamil Glik coraz dalej od reprezentacji. Zrobił kolejny krok w tył

To był jeden z najciekawszych ruchów ostatniego okna transferowego w Polsce. Było pewne, że latem Kamil Glik zmieni klub, ale długo nie było wiadomo, czy wróci do Polski. W końcu zdecydował się na grę w Ekstraklasie, a wybór padł na Cracovię .

Gdybym nie miał ambicji, nie byłoby mnie tu i pewnie myślałbym o innych opcjach. Mam nadzieję, że pomogę na boisku, ale też w aspektach pozasportowych, które są bardzo ważne. Będę robił wszystko, by wrócić do kadry i pojechać na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Niezależnie od tego, czy selekcjonerem był Santos, Sousa, Nawałka, czy Michniewicz, zawsze stało za mną boisko, a nie słowa

Dziś już jednak wiadomo, że do powrotu do reprezentacji droga jest bardzo daleka i wyboista. Co prawda Glik szybko wskoczył do pierwszej "11" Cracovii, ale z nim w składzie defensywa spisywała się słabo. W czterech spotkaniach straciła aż dziesięć bramek, ale trener Jacek Zieliński podkreśla, że nie wynikało to z winy Glika. I zapowiada, że zawodnik pełnię umiejętności pokaże dopiero wiosną.