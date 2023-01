Kadrowicz wskazał, kto powinien zostać trenerem Polaków. Zaskakujące słowa

Jacek Góralski nie krył smutku

Góralski szczerze potwierdził, że nie oglądał od początku do końca wszystkich meczów biało-czerwonych na turnieju . - Kibicowałem naszej drużynie, ale ciężko mi się patrzyło na mundial z myślą, że nie pojechałem do Kataru przez kontuzję - zaznaczył.

Reprezentacja Polski czeka na nowego trenera

Kadra narodowa wróci na boisko już w drugiej połowie marca, kiedy to rozpocznie walkę w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Udział w tych spotkaniach jest priorytetem Góralskiego, który ma jednak świadomość, że to nowy selekcjoner będzie decydował o ewentualnym powołaniu 30-latka. - Zobaczymy, kto będzie trenerem reprezentacji i jakie będzie mieć podejście do mojej osoby - zaznaczył.