Kadrowicz wraca do Polski. Rozpocznie treningi z ekstraklasowym klubem

Świderski obecnie występuje w amerykańskim Charlotte FC, a w 30 meczach zakończonego już sezonu Major League Soccer zdobył 10 goli i dołożył 4 asysty. Reprezentant Polski treningi z zespołem Macieja Stolarczyka rozpocznie w poniedziałek 31 października, a z Jagiellonią będzie pracował do rozpoczęcia zgrupowania kadry.

Ekstraklasa. Karol Świderski będzie trenował z Jagiellonią

25-latek oczywiście znalazł się w szerokim, 47-osobowym składzie ogłoszonym przez Czesława Michniewicza i zdaje się być jednym z faworytów do znalezienia się w ostatecznej kadrze na katarski mundial.

Jagiellonia to nieprzypadkowy wybór, bo Świderski był jej zawodnikiem w latach 2014-2019. W tym czasie zagrał w 128 meczach, w których strzelił 25 goli i miał 9 asyst. Latem 2019 roku za 2,5 miliona euro przeszedł do PAOK-u Saloniki, z którego na początku tego roku trafił do Charlotte.