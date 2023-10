Kadrowicz robi furorę w nowej lidze. Jego agent odniósł się do medialnych rewelacji

Sebastian Szymański od czasu przeprowadzki do Turcji spisuje się fantastycznie. Reprezentant Polski to jeden z najlepszych graczy Fenerbahce Stambuł, który po dziewięciu meczach ligowych jest liderem z kompletem punktów. Dobre występy pomocnika miały zaowocować, zdaniem tureckich mediów, wezwaniem do sobie agenta piłkarza Mariusza Piekarskiego, aby porozmawiać o przyszłości. Ten zabrał głos w tej sprawie.