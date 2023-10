Kadrowicz powiedział to wprost, ocenił współpracę z Zielińskim. Co za słowa

Nie milkną echa czwartkowego spotkania Polaków z ekipą Wysp Owczych. Wynik 2:0 zapewnił "Biało-Czerwonym" niezwykle ważne trzy punkty, jednak wygenerował kilka istotnych znaków zapytania, które niepokoją zarówno fanów, jak i ekspertów. Wiele do życzenia pozostawił styl gry podopiecznych Michała Probierza, którzy widocznie potrzebują czasu, by odpowiednio zaadaptować się do nowych realiów panujących w kadrze, a także wymagań nowego "szefa".