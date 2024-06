Kadrowicz nie ma wątpliwości. Ważna deklaracja przed meczem z Austrią

Przed wylotem naszej reprezentacji do Niemiec, mało który kibic spodziewał się chyba tak dobrej postawy "Biało-Czerwonych" na otwarcie Euro 2024. Podopieczni Michała Probierza, grający między innymi bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, postawili się faworyzowanym Holendrom i sprawili, że ci długo drżeli o dopisanie trzech punktów do tabeli. Dopiero pod koniec starcia na prowadzenie wyprowadził ich rezerwowy Wout Weghorst. W kraju nad Wisłą panuje delikatny niedosyt, ale porażka 2:1 nie jest oczywiście powodem do wstydu.

Reklama