Mateusz Klich dołączył do Leeds United w 2017 r. Początki nie były łatwe, po pół roku został wypożyczony do holenderskiego FC Utrecht. Rozgrywki 2018/19 rozpoczął jako pełnoprawny zawodnik drużyny trenera Marcelo Bielsy przy Elland Road. Przez dwa sezony w Championship reprezentant Polski z możliwych do rozegrania 92 spotkań opuścił tylko jeden mecz, drugi z tych sezonów został ukoronowany awansem "Pawi" do Premier League. Klich wciąż odgrywał znaczącą rolę w Leeds rozgrywając kolejno 35 i 33 spotkania w lidze. Nie da się ukryć, że w bieżących rozgrywkach jego rola maleje, do tej pory zagrał tylko 11 razy, za każdym razem wchodząc z ławki rezerwowych, łącznie zaledwie 188 minut. Forma ligowa znajduje odzwierciedlenie w kadrze - Mateusz Klich został pominięty w reprezentacji Polski i mistrzostwa świata w Katarze oglądał w TV.