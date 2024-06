Kadra Probierza zrobiła już tyle samo co Michniewicza. Wymowna statystyka

Jednak mimo porażki odbiór drużyny prowadzonej przez Michała Probierza jest zupełnie inny. Eksperci podkreślają, że Polska nie wystraszyła się rywala, nie schowała się za podwójną gardę, ale na tyle na ile się dało, próbowała toczyć wyrównaną walkę. Przegrała po golu w końcówce. Dała jednak nadzieję, że w następnym meczu - z Austrią - jest w stanie wygrać i przybliżyć się do wyjścia z grupy. A także, że odmładzany zespół rozwija się we właściwym kierunku.

W jednym meczu Euro tyle samo strzałów, co na mundialu w Katarze

- Oczywiście, że najważniejsze jest to, co na tablicy wyników - odpowiedział Piotr Czachowski, były reprezentant Polski na pytaniem, czy nie lepiej byłoby zagrać z Holandią, tak jak z Meksykiem i być może zdobyć punkt. - Holandia to drużyna znacznie lepsza od Meksyku. Jeśli w tak silnej grupie mielibyśmy się bronić i nie być w stanie wychodzić do ataku, to nie byłoby żadnych szans na sukces. Szacunek dla naszej kadry, bo mimo porażki, serce rośnie. Trzeba być zadowolonym z tego co mamy, bo styl napawa optymizmem.