Kadra Probierza pod ostrzałem. Wylał się hejt. "Płakałem w autokarze"

Dawno nie było turnieju, z którego reprezentacja Polski wracałaby do ojczyzny z uśmiechem na ustach. Po licznych nieporozumieniach w Katarze, także w Niemczech zawodnicy nie dali kibicom olbrzymich powodów do radości. Za naszą zachodnią granicą zawiódł już jednak tylko i wyłącznie poziom sportowy. Polacy co prawda momentami imponowali ciekawą dla oka grą, lecz za to niestety punktów nie dają. Podopieczni Michała Probierza zajęli ostatnie miejsce w grupie, z zaledwie jednym "oczkiem" na koncie. Remis wyrwali z mocnymi Francuzami.

Po ostatnim meczu "Biało-Czerwoni" natychmiastowo wrócili do ojczyzny. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców, którzy chcieli podziękować im za występy na niemieckich boiskach. "Na tym Euro mieliśmy kilka dobrych momentów, ale to nie wystarczyło. Musimy mieć więcej lepszych fragmentów gry. Te minuty, które nam się udały, to były za mało. Planowałem dłuższy pobyt w Niemczech. Nie miałem w głowie żadnych wakacji. Teraz dopiero mogę o tym pomyśleć" - mówił zgromadzonym Michał Probierz.

Polscy piłkarze na wakacjach. Kibice mieszają ich z błotem

Spora część jego podopiecznych wybrała się na wspomniany zasłużony urlop. Fotki na profile w mediach społecznościowych wrzucali chociażby Robert Lewandowski czy Kamil Grosicki. Komentujący je użytkownicy nie byli już tacy mili jak osoby, które przybyły na lotnisko. Hejt lał się po prostu strumieniami.

Swoje trzy grosze dodali też eksperci oraz legendy "Orłów". Szeroko poniósł się zwłaszcza wpis Zbigniewa Bońka w serwisie X. "Bramki, emocje, mecze, a nasi bohaterowie (nie wszyscy) na mediach społecznościowych wrzucają piękne zdjęcia z wakacji. Gratuluję wyczucia i dobrego samopoczucia. Miłego odpoczynku po ciężkiej imprezie" - napisał były prezes PZPN.

Inni emerytowani piłkarze podzielili się natomiast smutnymi wspomnieniami. Do sytuacji sprzed kilkunastu lat wrócił na przykład Jacek Bąk. "Jak ja przegrywałem mecz, wstydziłem się wyjść z domu. Płakałem w autokarze. Teraz czasy się zmieniły. Nie wiem, czy to idzie w dobrym kierunku. Osobiście nie wrzucałbym po takim Euro zdjęć z wakacji do sieci" - przekazał w rozmowie z WP SportoweFakty.

Początek Ligi Narodów już niebawem. Trudne zadanie przed Polakami

Przed podopiecznymi Michała Probierza tak naprawdę ostatnie chwile na odpoczynek. Niebawem zawodnicy wrócą do zajęć w klubach. We wrześniu zaś rozpocznie się Liga Narodów. Polacy grają w najwyższej dywizji i zmierza się z: Chorwacją, Portugalią oraz Szkocją.

