Kadra niewiedzy, bezradności i pustych spojrzeń. Kadra jak jamnik. Stała się żartem

Andrzej nie był przekonany, ale w końcu dał się namówić. Wybrał wszystkie oszczędności, sprzedał dom, zebrał pieniądze i postawił wszystko na wygraną jamnika. Nadszedł dzień wyścigu. Gotowi, do startu, padł strzał rozpoczynający bieg. Psy ruszyły, przodem poszły charty o długich nogach, z tył powłóczy się jamnik. Ledwo zipie, biegnie na swoich króciutkich nóżkach, charty dublują go bez litości.

W końcu zasapany piesek doturlał się do mety. Podbiega do niego spanikowany Andrzej i krzyczy wniebogłosy:

- Jamnik! Co ty narobiłeś! Co z nami będzie! Jak to się w ogóle stało?! - krzyczy. A jamnik na to, autentycznie zdziwiony: