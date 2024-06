Kadra już w Polsce, ale temat powraca. Tego najbardziej bał się Probierz

Od razu po losowaniu grup finałów Euro 2024 wśród kibiców reprezentacji Polski zapanował pesymizm. Holandia, Austria, Francja? Taki zestaw rywali wydawał się do przeskoczenia. Jak się okazało, niebezpodstawnie.

Selekcjoner Michał Probierz zapowiadał jednak, że jego zespół do Niemiec nie wybiera się na wycieczkę. Jego słowa nie najgorzej korespondowały z postawą "Biało-Czerwonych" w meczu z Holandią. Mimo porażki 1:2, można było mieć nadzieję, że w tej grupie można powalczyć o coś więcej niż o honor.

Niespodziewanie na mecz z Austrią szef kadry obrał jednak bardziej defensywną taktykę niż na spotkanie inauguracyjne. Co było tego przyczyną?

- Przestraszył się agresywności, pressingu i siły Austriaków, jaką oni pokazali w meczu z Francją - odpowiada Marek Koźmiński w rozmowie z WP Sportowy Fakty. - Dlatego podparł się zawodnikami do walki, czyli Sliszem i Piotrowskim. I ok, Michał Probierz pomylił się z tym wyborem, ewidentnie nie trafił. Jednak najgorsze, że później na konferencji prasowej szedł w zaparte i twierdził, że nadal dokonałby tych samych wyborów. Kompletnie tego nie rozumiem.

- Niepotrzebne było zaprzeczanie temu, co wszyscy przecież widzieli. To świadczy o pewnym oderwaniu od rzeczywistości, a to dla każdego trenera jest niebezpieczne - dodaje były wiceprezes PZPN.