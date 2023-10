Kadra bez Roberta Lewandowskiego? Znakomita informacja dla Probierza

Oczywiście nikt nie zaciskał kciuków, by Lewandowski doznał kontuzji i życzę mu, by jak najszybciej wrócił do zdrowia. Skoro jednak do niej doszło i zabraknie go na zgrupowaniu na mecze w kwalifikacjach mistrzostw Europy, to jest to idealny moment, by nowy selekcjoner zrobił przegląd kadr. Koniec reprezentacyjnej kariery jednego z najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki powoli się zbliża, więc warto szukać alternatywy.