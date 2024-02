Jutro sądny dzień dla polskiej kadry. Rusza mocna delegacja PZPN

To oznacza, że ich przeciwnikami na pewno nie będą - również przydzielone do tej puli - Niemcy, Francja i Szwajcaria.

Taki układ drużyn sprawia, że od losowania bardzo wiele zależy. Można bowiem trafić do "grupy marzeń" - np. z Chorwacją, Węgrami i Izraelem (lub Bośnią i Hercegowiną), ale również do teoretycznie bardzo silnej - z Hiszpanią, Belgią i Serbią.

Bez Anglii w dywizji A Ligi Narodów

Mocna delegacja PZPN

Zmiany w Lidze Narodów

Dywizje A, B i C składają się 16 drużyn, tworzących cztery grupy czterozespołowe, a teoretycznie najsłabsza dywizja D - z sześciu zespołów przydzielonych do dwóch grup po trzy drużyny.

Pomiędzy poszczególnymi dywizjami od początku obowiązywały zasady awansów i spadków, ale UEFA wprowadziła przed tą edycją pewne zmiany. Liga Narodów została rozszerzona o zaplanowaną na marzec 2025 fazę pucharową i barażową. To ma zapewnić ciągłość między kończącą się jesienią fazą grupową i turniejem Final Four, rozgrywanym ponad pół roku później.

Zwycięzcy i wicemistrzowie grup najwyższej dywizji wezmą udział w ćwierćfinałach (20-25 marca), a zwycięzcy tych dwumeczów zakwalifikują się do Final Four.

Zespoły, które zajmą czwarte miejsce w Dywizjach A i B, automatycznie spadną - odpowiednio - do Dywizji B i C. Natomiast dwie najgorsze drużyny spośród czwartych miejsc w Dywizji C spadną do Dywizji D.