Jurgen Klopp przypomniał sobie o polskim pomocniku. Będzie transfer?

Włoski dziennikarz Rudy Galetti, ekspert "Sky Sport", zajmujący się głównie rynkiem transferowym, napisał, że Jurgen Klopp po latach ponownie zainteresował się Piotrem Zielińskim. Nazwał go piłkarzem, który "może rozwiązać problem pomocy w Liverpoolu". Włoch twierdzi, że lista Kloppa jest krótka, a Zieliński to jedno z najważniejszych na niej nazwisk.

Klopp chce, żeby jeden z tych piłkarzy trafił do jego ekipy.

W 2016 r. wolał Wijnalduma

Dziennikarz pisze, że nazwisko Zielińskiego na tej liście to największa niespodzianka. Klopp wrócił bowiem do swojego pomysłu z 2016 r., kiedy Liverpool chciał ściągnąć Zielińskiego z Udinese. Ostatecznie Niemiecki szkoleniowiec zdecydował się na Giniego Wijnalduma, a Polak przeszedł do Napoli. Od tego czasu Zieliński jest kluczowym graczem lidera Serie A, który w ciągu sześciu i pól sezonu opuścił tylko 12 meczów ligowych.