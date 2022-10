Jose Mourinho zadrwił z reprezentanta Polski

Na konferencji przed tym meczem pojawił się trener Mourinho i polski piłkarz Nicola Zalewski, który ostatnio miał problemy zdrowotne. Walczył z zatruciem pokarmowym. - Zachorował w wieku 20 lat. Ja w jego wieku nie chorowałem, mnie się to przytrafiło, gdy miałem 58 lat - powiedział żartobliwie do reporterów Jose Mourinho, a Nicola Zalewski okrasił to śmiechem.