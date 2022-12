Joachim Marx to dwukrotny mistrz Polski z Ruchem , w czasach gdy Biało-Czerwoni byli wyjątkowo silni (1974, 75) . Z reprezentacją zdobywał mistrzostwo olimpijskie (1972) . We Francji mieszka jednak większość życia, grał w tamtejszej ekstraklasie i był w niej trenerem więc zna francuską piłkę na wylot.

Francuscy dziennikarze zdają sobie sprawę, że Polacy nie położą się na boisku, że nie będą czekać tylko na najniższy wymiar kary. Wyjdą z chęcią awansu. Dobrze pamiętają ostatnie mistrzostwa Europy. Francja wyszła w nich z grupy na pierwszym miejscu, przed Niemcami, Portugalią i Węgrami. A potem w 1/8 finału, czyli w tym samym momencie co teraz, zremisowali ze Szwajcarią i odpadli właśnie w karnych. We Francji obrony karnych przez Szczęsnego w meczach grupowych zrobiły duże wrażenie, nikt nie chce przeżywać tutaj tego samego drugi raz z rzędu.

Jedyny pewny punkt francuskiej defensywy to Theo Hernandez , który w mojej opinii wspaniale zastąpił na prawej obronie kontuzjowanego brata. Ma zapędy ofensywne, świetnie potrafi wyjść do przodu, Kylian Mbappe robi mu wtedy miejsce, schodząc do środka. Z przodu Francja ma wiele mocnych punktów. Znakomicie spisuje się choćby Antoine Griezmann , który przecież w Atletico Madryt ostatnio tak nie błyszczał.

- Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Poprzednie spotkania Polaków na mundialu fantastyczne nie były, trudno to ukrywać. Ktoś powie, że Grecja w 2004 roku też fantastycznie nie grała, a zdobyła mistrzostwo Europy. To była jednak inna gra. Wierzę, że Polska przeciwstawi Francji inny sposób gry niż dotychczas. Nie można opierać nadziei na tym, że trzeba dociągnąć do karnych, a potem jakoś to będzie, potem Wojciech Szczęsny wszystko obroni. Karne są taką samą loterią dla obu drużyn.