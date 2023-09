Jesteśmy w piekle. To koniec Fernando Santosa w Polsce

Albański kocioł pochłonął "Biało-Czerwonych"

To po prostu niewiarygodny kocioł. Kocioł, którego nie oddadzą żadne słowa. Kocioł, którego nie da się przekazać za pomocą tekstu, ani nawet transmisji telewizyjnej. To po prostu brutalna energia, uderzająca niczym siła dzikiego zwierzęcia.

To także momentami czysta agresja i ostentacyjny brak szacunku do przeciwnika. Do przeciwnika oraz do kogokolwiek. To momenty, w których Albańczycy mogą uwolnić tłumione przez lata żale do świata.