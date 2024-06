Jest wyrok sądu w sprawie nielegalnych podsłuchów. Stalker Wojtali skazany

Sprawa Pawła Wojtali ujrzała światło dzienne w lutym tego roku, kiedy to w wywiadzie udzielonym Interii zdecydował się opowiedzieć o swoich problemach. Były reprezentant Polski od kilku lat jest nękany przez stalkera, który założył mu nielegalne podsłuchy, a stenogramy rozsyłał po przeróżnych instancjach - nawet do prezydenta Andrzeja Dudy, czy prezydenta FIFA Gianniego Infantino.

Stalker Pawła Wojtali skazany za nielegalne podsłuchy

- To przekroczenie wszelkich granic. Fragmenty stenogramów z tych nielegalnych nagrań zostały udostępnione w takim zbiorze materiałów, trafiły m.in. do prezydenta Andrzeja Dudy, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, a nawet za granicę, do FIFA i UEFA. Przecież to samo w sobie brzmi absurdalnie... - opowiadał.