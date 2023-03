To był dramatyczny początek meczu w wykonaniu polskiej drużyny, a szczególnie ciężkie chwile przeżywał Matty Cash. Brał udział przy stracie dwóch bramek w zaledwie trzy minuty, co jest absolutnym rekordem w dziejach polskiej reprezentacji. Było to 129 sekund, wliczając czas na radość po pierwszym golu w wykonaniu Czechów.