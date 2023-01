Reprezentacja Polski. PZPN podał dokładny termin prezentacji nowego selekcjonera

- Chciałbym poinformować, że konferencja prasowa, na której zostanie ogłoszony i zaprezentowany nowy selekcjoner reprezentacji Polski, odbędzie się we wtorek na PGE Narodowym. Wybór nie był łatwy, ale wierzę, że z nowym trenerem przeżyjemy wiele pięknych chwil - poinformował w poniedziałek prezes PZPN Cezary Kulesza, a teraz poznaliśmy dokładną godzinę tego wydarzenia.

Oficjalna konferencja prasowa na której zaprezentowany zostanie nowy selekcjoner odbędzie się we wtorek 24 stycznia o 13:00 w sali konferencynej PGE Narodowego. Nowy selekcjoner będzie musiał szybko wziąć się do pracy, bo już w marcu czeka go premierowe zgrupowanie kadry i rozpoczęcie eliminacji EURO 2024. W dwóch marcowych meczach "Biało-Czerwoni" zagrają kolejno na wyjeździe z Czechami i w Warszawie z Albanią.