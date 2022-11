Jest oficjalna diagnoza w sprawie Drągowskiego. Długa przerwa

Reprzentacja Polski. Poważny uraz Bartłomieja Drągowskiego

Początkowo podejrzewano nawet złamanie kostki, ostatecznie jednak okazuje się, że doszło "tylko" do zwichnięcia. Pocieszenie jednak w tym wypadku jest małe, bo obie kontuze są poważne i oczywiście przekreślają szanse Drągowskiego na wyjazd do Kataru. - Uszkodzone zostały więzadła. To ciężka kontuzja. Może pauzować od miesiąca do trzech. Zależy, ile więzadeł zostało uszkodzonych - powiedział Jaroszewski w rozmowie ze Sport.pl