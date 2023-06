Od przedziwnej porażki Polski z Mołdawią 2:3 w ramach eliminacji do Euro 2024 minęło już trochę czasu i sprawa blamażu zaczęła cichnąć - wszystko jednak po to, by... odżyła ona na nowo po opublikowaniu najnowszego rankingu FIFA. Przegrana w Kiszyniowie przyczyniła się bowiem do kolejnego spadku "Biało-Czerwonych" w klasyfikacji, z kolei Mołdawianie... wyraźnie ruszyli w górę tabeli. Na samym szczycie zestawienia obyło się tymczasem bez drastycznych zmian.