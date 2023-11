Trener Polaków wyliczył też mankamenty w grze swojego zespołu , zwracając uwagę na to, że ten "zaspał" przy stałym fragmencie gry, co bezlitośnie wykorzystali rywale.

"Dzisiaj tym spotkaniem pokazaliśmy, że ten zespół może grać dobrze. Pokazaliśmy, że potrafimy agresywnie grać, wygrywać pojedynki 1 na 1. Gdzieś tam brakowało nam tego wykończenia w jednej czy drugiej akcji. Za mało oddajemy strzałów. To jest nasz problem, że chcemy z tą piłką do bramki wjechać. Możemy tylko żałować, że tego spotkania nie wygraliśmy" - dodawał.

Michał Probierz w szatni Polaków. To mówił po meczu z Czechami

Polacy po zmianie stron raczej nie wzięli sobie do serca słów Probierza i nie dość, że stracili bramkę, to byli blisko utraty kolejnej. Mimo to selekcjoner "Biało-Czerwonych" starał się podtrzymać swoich podopiecznych na duchu, de facto powtarzając to, co mówił w pomeczowym wywiadzie.