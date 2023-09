Jest jasny komunikat Papszuna. Chodzi o posadę selekcjonera. Co teraz zrobi PZPN?

Do jednej bramki / POLSAT GO

Marek Papszun: Jest selekcjoner na stanowisku. Dopóki będzie, powinniśmy go wspierać

- To za duże słowa - protestuje w rozmowie z TVP Sport Marek Papszun , uważany za głównego pretendenta do zastąpienia Santosa . - W sporcie porażki są wkalkulowane. Trzeba o tym pamiętać. Należy tę porażkę przyjąć. Zmierzyć się z nią. Wierzyć, że będzie lepiej, że z tego wyjdziemy. Nie ma co ukrywać, że sytuacja jest trudna i nieprzyjemna. Po raz kolejny przegraliśmy na wyjeździe. Chcielibyśmy, żeby gra i wyniki uległy poprawie.

- Czy to ja poprowadzę reprezentację? To dywagacje. Trudno powiedzieć. Wiele razy byłem o to pytany. Nie będę tego komentował. Jest jeszcze selekcjoner na stanowisku. Dopóki będzie, powinniśmy wszyscy go wspierać. I drużynę - oznajmił 49-letni trener.