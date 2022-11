Jerzy Dudek w swoim felietonie napisał, że cieszy się, iż pobudził selekcjonera Czesława Michniewicza do działania, bo taki był cel jego "zaczepek". Pochwalił też trenera naszej kadry za to, że odwiedza swoich poprzedników i dba o odpowiedni PR, bardzo ważny w czasach, w których media każdego dnia rozpisują się o reprezentacji. Jednak właśnie na tym polu wysunął kolejne zarzuty wobec Michniewicza.

Jerzy Dudek zarzuca Czesławowi Michniewiczowi brak dystansu

"Mam wrażenie, że Michniewicz kompletnie nie ma dystansu do mediów. Moim zdaniem Nawałka był znakomitym przykładem selekcjonera, który potrafi się od tego wszystkiego odciąć. Nie zwracał uwagi na opinie byłych piłkarzy i ekspertów. Każdy ma prawo do swojej, nie każda będzie przychylna, ale trzeba mieć do tego odpowiedni dystans. Szkoda energii. To była największa lekcja Michniewicza, której nie odrobił" - napisał w felietonie dla "Przeglądu Sportowego".