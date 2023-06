Mecz reprezentacji Polski z Niemcami będzie okazją nie tylko do sprawdzenia formy podopiecznych Fernando Santosa, ale również do pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego. W dniu sparingu do doświadczonego skrzydłowego zwrócił się Jerzy Dudek, który w mediach społecznościowych podzielił się radą, jak były gwiazdor Borussii Dortmund powinien "podejść" do starcia z naszymi zachodnimi sąsiadami.