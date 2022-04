Jerzy Brzęczek uderza w swojego następcę

Jerzy Brzęczek przejął kadrę po Adamie Nawałce i otrzymał za zadanie awansować do Euro 2020. I to zadanie wykonał, choć styl, w jakim do tego doprowadził, nie był przekonujący dla kibiców i ekspertów. Kiepska była również atmosfera w drużynie i z boku wyglądało na to, że piłkarze i selekcjoner nie nadają na tych samych falach.

Dlatego ówczesny prezes PZPN zdecydował się w nieco zaskakujący sposób rozstać się z Brzęczkiem i w jego miejsce zatrudnił Paulo Sousę. Portugalczyk początkowo zaprezentował się jako fachowiec, mający swój pomysł na grę, ale Euro 2020 w wykonaniu naszej reprezentacji nie było szczególnie udane i "Biało-Czerwoni" nie wyszli z grupy.

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Brzęczek jest przekonany, że z nim za sterami byłoby inaczej. - Możemy dyskutować na ten temat, ale uważam, że byśmy awansowali - powiedział były selekcjoner Polaków.

W ten sposób uderzył w swojego następcę, pośrednio negatywnie oceniając też decyzję Bońka. Brzęczek ma również żal o to, że choć wygrał wiele spotkań i awansował na mistrzostwa Europy, to pamięta się tylko te gorsze mecze prowadzonej przez niego kadry.

- Ciągle w moim przypadku wraca się do tych negatywnych rzeczy. Nie mówi się o pozytywach. Ocenia się moją kadencję przez pryzmat tych ostatnich dwóch spotkań. Nie mówi się o bardzo dobrym meczu, który zagraliśmy z Włochami w Gdańsku - narzekał Jerzy Brzęczek.