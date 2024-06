Michał Probierz mógł po cichu narzekać sobie na kłopot bogactwa przed meczem z Austrią (1:3) . Wszyscy jego zawodnicy byli gotowi do gry, co było miłą odmianą w stosunku do niedzielnego spotkania z Holandią (1:2). Jedyne znaki zapytania widniały przy Robercie Lewandowskim. Selekcjoner reprezentacji Polski przyznał, że podjął decyzję o pozostawieniu go na ławce rezerwowych w pierwszej połowie ze względu na rekomendacje lekarzy. Kapitan kadry wracał świeżo po naderwaniu mięśnia dwugłowego uda w sparingu z Turcją (10 czerwca).

