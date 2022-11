Jego powołanie było największym zaskoczeniem. Tak to tłumaczy

Damian Szymański: Trochę to było dla mnie zaskoczenie

- Myślę, że trener Michniewicz to wyjaśniał. Z mojej perspektywy było to tak, że trener był na meczu derbowym z PAOK-iem. Zobaczył, jak gram, niczego nie obiecywał. Wygraliśmy ten mecz, zagrałem wtedy jeden z moich najlepszych meczów w AEK-u. To, że mnie wybrał to była jego decyzja - powiedział pomocnik polskiej kadry.