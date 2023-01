Jednoznaczna deklaracja prezesa PZPN. Nie weźmiemy przykładu z Niemców

Co z dyrektorem sportowym reprezentacji?

Wygląda jednak na to, że wątpliwości mają także w samej centrali, o czym na kanale "Prawda Futbolu" poinformował Roman Kołtoń. - Wykonałem telefon do prezesa PZPN. I on powiedział tak: "Roman, jeśli chodzi o dyrektora sportowego, ale nie federacji, tylko tej kadry, to wyobrażalna byłaby taka sytuacja, że to dyrektor kadry zatrudnia albo wpływa na zatrudnienie trenera. Wtedy taki trener liczyłby się z takim dyrektorem sportowym. Natomiast w Polsce tradycja jest taka, że to jest bezpośredni nadzór prezesa PZPN" - przekazał dziennikarz.