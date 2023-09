Adam Nawałka zabrał głos w sprawie wyboru Michała Probierza. Nie pozostawił żadnych wątpliwości

Pierwsze dni kadencji selekcjonera nie będą należały do najłatwiejszych bowiem w środowisku dziennikarzy i kibiców pojawiły się głosy niezadowolenia , do których 50-latek odniósł się już podczas konferencji. "Mam taki apel na sam początek pracy. Rzadko się zdarza, żeby zaczynać pracę i od razu słyszeć na swój na temat tyle przykrych rzeczy. Atmosfera wokół kadry jest dość napięta i moim celem jest spokojna praca i możliwość odbudowy zawodników. Chciałbym, żebyśmy razem osiągnęli ten plan, jakim jest awans na mistrzostwa Europy " - mówił.

Polak wrócił wspomnieniami do czasów, kiedy to on prowadził "Biało-Czerwonych". Zdradził, że nie zawsze było kolorowo i też musiał mierzyć się z krytyką ze strony kibiców. "Pamiętam, jak było za mojej kadencji - początki nie należały do najłatwiejszych, ale później wszystko się zmieniło i drużyna dała kibicom bardzo wiele radości. Łączyła, a nie dzieliła nas piłka. Mam nadzieję, że teraz będzie podobnie. Moje emocje w stosunku do reprezentacji zawsze były pozytywne. Trzymam kciuki za zespół" - podsumował Nawałka.