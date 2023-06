Reprezentacja Polski zmierzy się we wtorkowy wieczór z Mołdawią. "Biało-Czerwoni" potrzebują zwycięstwa, aby nie skomplikować sobie sytuacji w swojej grupie eliminacyjnej. Choć Mołdawia to zespół sklasyfikowany w drugiej setce rankingu FIFA, absolutnie nie należy go lekceważyć. "Na boisku są dwie drużyny po 11 graczy i wszyscy jesteśmy równi" – stwierdził piłkarz gospodarzy Cristian Dros. Transmisja meczu Mołdawia – Polska od 20:45 w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Relacja na żywo w Interii.