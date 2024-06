Dziś po treningu przekazałem selekcjonerowi z dumą i honorem, że to zgrupowanie będzie moim ostatnim. Zawsze z tą dumą przyjeżdżałem na reprezentację, ale nadszedł ten dzień

Jak dodał, liczy na to, że dane mu jednak będzie jeszcze pożegnać się z kibicami reprezentacji Polski podczas meczu rozgrywanego na PGE Narodowym w Warszawie. - Moim marzeniem jest zagrać pożegnalny mecz w Polsce. Będę rozmawiał o tym z selekcjonerem Michałem Probierzem i prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. Mam nadzieję, że dane mi będzie takie spotkanie - stwierdził 36-letni skrzydłowy.

Reprezentacja Polski. Michał Probierz zabrał głos ws. pożegnalnego meczu Kamila Grosickiego

Na jego słowa odpowiedział sam trener Michał Probierz, który podczas konferencji prasowej po meczu Polska - Francja podziękował Kamilowi Grosickiemu za jego grę i poświęcenie dla reprezentacji Polski. Przyznał, że pożegnalny występ 36-latka jest możliwy, lecz nie dojdzie do niego w meczu o stawkę.

A komentując występ swoich podopiecznych, dodał: - Zremisowaliśmy mecz, chwała za to zawodnikom. Ale jesteśmy rozczarowani, bo chcieliśmy awansować do fazy pucharowej. Mimo to pokazaliśmy charakter, w tym kierunku będziemy pracować.