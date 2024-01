Jasna przyszłość Piotra Zielińskiego. Wszystkie rozmowy zostały zerwane

Piotr Zieliński jest obecnie bardzo łakomym transferowym kąskiem. Polak przez prawie dekadę we Włoszech zdążył zbudować sobie naprawdę bardzo dobrą pozycję. Na Półwyspie Apenińskim nasz reprezentant jest niezwykle ceniony, a przez niektórych nawet uważany za jednego z najlepszych na swojej pozycji. Obecnie sytuacja naszego kadrowicza jest bardzo dobra, bo tak naprawdę wszystkie możliwe karty obecnie są w jego rękach.

Polakowi bowiem za kilka miesięcy wygasa kontrakt z SSC Napoli . Rozmowy na temat jego przedłużenia toczyły się od bardzo długiego czasu i porozumienia wciąż nie udało się znaleźć. Choć sam dyrektor sportowy zapewniał, że działacze są optymistycznie nastawieni do pozostania Zielińskiego. - Prowadzimy rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu Zielińskiego. Zobaczymy, co wydarzy się w ciągu najbliższych tygodni - mówił w grudniu 2023 roku Mauro Meluso.

Piotr Zieliński zerwał rozmowy. Już wszystko jasne

Od tego czasu w kwestii przyszłości Zielińskiego pojawiło się mnóstwo informacji. Wszystkie prowadziły jednak do tego, że nasz środkowy pomocnik po zakończeniu obecnego sezonu rozstanie się po ośmiu latach z SSC Napoli. Wszystko wskazywało jednak na to, że przyszłość Polaka związana jest z Włochami, ale Zieliński chciałby rozpocząć swoją karierę w nowym projekcie. Zdaje się, że ta sytuacja zmierza powoli do szczęśliwego końca.