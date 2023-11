Jasna diagnoza Probierza ws. Roberta Lewandowskiego. Trener mówi wprost

Probierz rozpoczął od razu od "wielkich porządków" i postanowił wprowadzić do kadry kilka nowych postaci. Szansę na debiut otrzymali m.in. Patryk Peda , czy Jakub Piotrowski . Niestety szkoleniowcowi nie udało się wygrać z Mołdawią, ani z Czechami na PGE Narodowym, a Polska zajęła w grupie eliminacji do EURO 2024 trzecie miejsce . Wciąż zachowała jednak szanse na awans. Powalczy o to w marcu w barażach.

Selekcjoner obalił mity o atmosferze w kadrze

Trochę przesadzone były informacje dotyczące złej atmosfery w kadrze. Podczas październikowego zgrupowania było widać, że tej grupie to "siedzi" i na pewno było rozczarowanie po meczu z Mołdawią. Uważam, że zrobiono jednak korekty i zrobiono krok do przodu. Widać, że bardzo chcą i że trenowanie to dla nich przyjemność. I to mi się podoba. Są bardzo konstruktywni, jeśli chodzi o współpracę

- Nie ma zespołu na świecie, który przez 90 minut kontroluje spotkanie i przez cały czas gra tak samo . Zawsze będą błędy i to jest normalna kolej rzeczy, że się je analizuje.[...] Kiedy idzie się do pressingu, zawsze pojawia się chaos. Ktoś za późno dojdzie i pojawiają się dwie, trzy groźne sytuacje - skomentował Probierz.

Problem jest taki, że ci zawodnicy, którzy grają w seniorach w PKO BP Ekstraklasie, później jadę do juniorów zagranicę. My przejrzeliśmy wszystkich zawodników z młodzieżowych reprezentacji. Jest chłopak, Patryk Mazur ze Stali Rzeszów, który spokojnie mógłby grać w Ekstraklasie, ale wybrał juniorów Juventusu. Tutaj jest nasza największa bolączka

"Lewandowski młodszy nie będzie"

- Z Robertem jest tak, że po meczu z Mołdawią dziennikarze pisali, że Lewandowski jest potrzebny tej kadrze, a po spotkaniu z Czechami pisali, że się nie nadaje (śmiech). Jak się popatrzy na jego pracę defensywną, to też dał wiele. Na pewno nie będzie młodszy. Umiejętnością danego trenera jest wykorzystać z zawodnika to, co ma teraz, a nie to, co kiedyś. Robert bardzo pomaga w treningach i rozmawia z młodymi zawodnikami. Na razie ciężko mi mówić o grze na jednym lub dwóch napastnikach, bo miałem tak naprawdę jedno zgrupowanie - dodał szkoleniowiec.