Janne Andersson sięga po haniebny argument. Tak tłumaczy porażkę z Polską

W finale fazy barażowej Szwecja zagrała z Polską na Stadionie Śląskim w Chorzowie. "Biało-Czerwoni" wygrali 2-0 po bramkach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego.

Skandynawowie tegoroczny mundial w Katarze obejrzą w telewizji. Co spowodowało, że polegli w decydującym boju, mimo że bukmacherzy to im przyznawali więcej szans na awans? W rozmowie z "Aftonbladet" właśnie wytłumaczył to selekcjoner Janne Andersson.

Janne Andersson: Wojna dała Polsce przewagę

- Wszyscy się zgodzą, że to było dość trudne losowanie. Potem nadeszła ta straszna wojna, która dała Polsce przewagę i nie polepszyła naszego położenia - oznajmił 59-letni trener.

Zasłanianie boiskowej porażki wojną wygląda fatalnie, bez względu na intencje, jakimi kierował się Andersson.

Szwedzi od początku wyrażali niezadowolenie z faktu, że ekipa Czesława Michniewicza awansowała do finału baraży bez gry. Stało się tak za sprawą karnego wycofania z rywalizacji reprezentacji Rosji, która miała być naszym pierwszy przeciwnikiem w ostatnie fazie kwalifikacji.

- Po meczu z Czechami mieliśmy kilka dni na rozpracowanie Polski. Stworzyliśmy dużo okazji, aby objąć prowadzenie, ale tego nie zrobiliśmy. Wielu moich zawodników wyszło na murawę z niską samooceną - powiedział szwedzki selekcjoner.

Jego zespół wraca do gry w czerwcu. W Lidze Narodów zmierzy się ze Słowenią, Norwegią i Serbią.

