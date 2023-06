Jan Tomaszewski zwrócił się do ekspertów. Wytyka im złe myślenie

- Pierwsza sprawa: potrzebne było zwycięstwo nad klasowym, światowym zespołem. Przypomnijmy sobie Ligę Narodów, gdy przegrywaliśmy... Tej drużynie to było potrzebne. Mam nadzieję, że trener to zrozumiał. Samo spotkanie? Były plusy i minusy. Plusem był Wojtek Szczęsny, który grał fenomenalnie. Dziewięć lat temu to było to samo. On nie zatrzymał Niemców... On ich pokonał! Jest światowej klasy bramkarzem - powiedział były golkiper kadry "Super Expressowi". Wytknął także brak racji tym, którzy popierali rotację bramkarzami w drużynie narodowej.