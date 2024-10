Jan Tomaszewski uderza po Portugalii. Skomentował debiut Maxiego Oyedele

Maxi Oyedele rozegrał zaledwie trzy dobre mecze w PKO BP Ekstraklasie w barwach Legii Warszawa , a mimo to Michał Probierz postanowił zaprosić go na zgrupowanie, a w meczu z Portugalią na PGE Narodowym wystawił go od pierwszej minuty.

Tomaszewski ocenia debiut Oyedele. Wytyka błąd Probierzowi

- Oyedele moim zdaniem dzisiaj miał udział przy dwóch bramkach, bo spóźnił się w pewnym momencie. Czy Probierz go spalił? Ależ naturalnie, że go spalił. Ten chłopak ma papiery, grał w Manchesterze, jest przygotowany do gry w seniorach, ale on nie może grać od początku. Ten chłopak się spalił. Widać było, że on te piłki szybciutko chce oddać do obrońców, ale nic z tego nie wychodzi.