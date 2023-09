Nie można teraz mówić o jednym meczu, tylko pokusić o podsumowanie naszej gry w grupie. Trzeba się przygotować do meczu z Estonią i Walią lub Islandią. Szanse na awans bezpośredni są iluzoryczne. W tych trzech pozostałych spotkaniach już mnie nie interesuje wynik, bo grupa i tak jest już przegrana, tylko styl gry, to czy będziemy dominować nad przeciwnikiem. Musi być jeden skład

Jan Tomaszewski za pozostaniem Fernando Santosa. "Musi dokończyć robotę"

Ma do Santosa pretensje o ciągłe zmiany systemu gry. - Co mecz gramy w innym ustawieniu, gramy nie wiadomo jaki futbol. Santos w Portugalii grał ciągle jednym napastnikiem i miał jakiś styl, tutaj tego nie widzimy. Nie mamy drużyny, koniec kropka. Santos prowadził Portugalię i grał cały czas jedną dziewiątką. Nie było tak, że kombinował i miał jakiś styl. Tutaj tego stylu po prostu nie było. Tu się trzeba zastanowić nad tym, co robić. O tym zresztą mówił Lewandowski, że trzeba znaleźć jakieś wyjście z sytuacji. Zieliński powiedział po tym meczu, że przegraliśmy walką. Nie rozumiem tego. To znaczy, że wy grając w klubach nie walczycie? O co tutaj chodzi? - zapytał.