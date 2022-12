- Decyzja należała do prezesa Kuleszy. Skoro ją podjął, to musiała być słuszna. Osobiście popierałem zwolnienie Michniewicza. (...) Nasi piłkarze w swoich klubach grają do przodu, a jak grali w reprezentacji? Do tyłu. To była dla nich swego rodzaju nowość, bo w klubach, z najlepszymi trenerami szkolili na co dzień coś innego. (...) Najgorsze jest to, że chyba wszyscy w kadrze zgodzili się na taki styl, o czym świadczyły słowa Krychowiaka przed mundialem. Trwało to do meczu z Argentyną, bo ta nas ośmieszyła - powiedział dla "TVPSPORT.PL".