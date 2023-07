Reprezentacja Polski do tej pory rozegrała trzy mecze w kwalifikacjach do mistrzostw Europy , które odbędą się w Niemczech w 2024 roku. Dwa z nich przegrała i tylko jedno zakończyło się zwycięstwem " Biało-czerwonych ". Nie była to jednak wygrana przekonująca - jedynego gola w domowym spotkaniu z Albanią zdobył Karol Świderski .

Tomaszewski mówi o tragedii w polskiej kadrze. Powodem sytuacja w tabeli

Gdy nawet gra słabiej w reprezentacji, to musi wystąpić w podstawowej jedenastce. Jeśli on występuje, to jest jednym zawodnikiem na którym skupia się defensywa rywali. Jest kryty przez 2-3 zawodników. Wtedy inni są wolni i tu można zrobić przewagę.

Zieliński powinien trafić na ławkę? Jan Tomaszewski zaskakuje

Piotr Zieliński zawinił przy pierwszym golu dla Mołdawii. Później Polska straciła kolejne dwie bramki i ostatecznie przegrała to spotkanie w fatalnym stylu. Wśród kibiców reprezezntacji rozpoczęły się spekulacje, co by było, gdyby popularny "Zielu" nie popełnił błędu w tamtej sytuacji. Jednak czy Fernando Santos może pozwolić sobie na to, aby posadzić na ławce rezerwowych zawodnika tej klasy?