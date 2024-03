Jan Tomaszewski nie wytrzymał. Ostro po zwycięstwie nad Estonią. "Tak grają wiejskie drużyny"

Koncert biało-czerwonych po przerwie. Niepotrzebne był gole napastników

Wynik spotkania w 22. minucie otworzył Przemysław Frankowski. Później do siatki trafiali również Piotr Zieliński i Jakub Piotrowski. W ofensywie brylował przede wszystkim Nicola Zalewski, po którego akcji w 73. minucie do własnej bramki trafił Karol Mets. Na 5:0 strzelił jeszcze Sebastian Szymański, ale ostatnie słowo należało jednak do Estonii. Goście wrócili do domu z trafieniem honorowym. Martin Vetkal wykorzystał błędy polskich defensorów i pokonał Wojciecha Szczęsnego. Ostatecznie biało-czerwoni zwyciężyli 5:1.