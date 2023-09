Jan Tomaszewski chce odebrać opaskę "Lewemu". Padło nazwisko następcy

Lewandowski kapitanem kadry jest od lat, ale ostatnio burzę wywołał jego wywiad dla Eleven Sports i Meczyki.pl. Piłkarz mówił w nim, że kadrze brakuje osobowości, a młodzi zawodnicy nie zawsze sprawiają wrażenie osób, które chciałby by się od niego czegoś nauczyć. Lewandowski argumentował, że każdy może zawsze zapukać do jego drzwi na zgrupowaniu, co jednak również wywołało mieszane uczucia - pojawiły się opinie, że to kapitan nieustannie powinien sam wychodzić do debiutantów, a ten proces nie skończy się praktycznie nigdy, bo w kadrze wciąż będą nowe postacie.